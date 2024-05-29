Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Kız Kaçırma Olayında 2 Yaralı, 1 Ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta çıkan kız kaçırma meselesi nedeniyle yaşanan olayda 2 kişi yaralandı. Şüpheli şahısların yanında bulunan bir kişi ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sivas'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan olayda 2 kişi yaralandı. Şüpheli şahısların yanında bulunan bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İddialara göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı. Sivas'ta sabah saat 05.00 sıralarında Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar 02 LF 240 plakalı araçlarıyla Zara istikametine giderken, A.H., R.H. ve B.H. isimli şahısların içerisinde bulunduğu 01 VF 138 plakalı araç içerisinde ateş açıldı. Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., Sivas'a sevk edildi. Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anında şüpheli şahısların yanında bulunan A.H. isimli şahsın ise kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Sivas Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title