Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti - Haberler

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Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti

Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti

Sivas'ta 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastanede tedavi altına alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sivas'ta 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastanede tedavi altına alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza günün ilk saatlerinde adliye kavşakta meydana geldi. E.A. idaresindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 58 BR 363 plakalı Ford marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralan Arife Kayer kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ford 3. Sayfa Haberler

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