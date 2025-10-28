Haberler

Sivas'ta KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

Sivas'ta KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivas'ta farklı tarihlerde meydana gelen üç ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kazalarda dikkatsizlik ve kurallara uyulmaması dikkat çekti.

Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Sivas'ta meydana gelen 3 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Eylül ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Sivas'ta 3 ayrı kaza kameralara yansıdı Yine en çok dikkat çeken kazalar ise kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İlk kaza, Sivas Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Görüntülerde bir otomobilin kavşağa çıktığı ve bu sırada kavşaktan geçmekte olan motosikletle çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere savruldu.

Araca çarpmamak için fren yaptı ve devrildi

İkinci kaza, Osmanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Görüntülere göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani fren yaparak kaydı ve devrildi.

Kontrolsüz çıkış yine kazaya yol açtı

Üçüncü kaza ise yola kontrolsüz çıkan ticari araç nedeniyle meydana geldi. Arkadan gelen motosiklet, araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.