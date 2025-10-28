Sivas'ta KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Sivas'ta meydana gelen 3 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Eylül ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Sivas'ta 3 ayrı kaza kameralara yansıdı Yine en çok dikkat çeken kazalar ise kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İlk kaza, Sivas Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Görüntülerde bir otomobilin kavşağa çıktığı ve bu sırada kavşaktan geçmekte olan motosikletle çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere savruldu.

Araca çarpmamak için fren yaptı ve devrildi

İkinci kaza, Osmanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Görüntülere göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani fren yaparak kaydı ve devrildi.

Kontrolsüz çıkış yine kazaya yol açtı

Üçüncü kaza ise yola kontrolsüz çıkan ticari araç nedeniyle meydana geldi. Arkadan gelen motosiklet, araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. - SİVAS