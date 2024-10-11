Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Keskin Virajda Devrilen Tırın Sürücüsü Üzgün

Sivas'ta Keskin Virajda Devrilen Tırın Sürücüsü Üzgün
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kovalı kavşağındaki 380 derecelik keskin virajı alamayan mermer yüklü tır devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, üzgün haliyle dikkat çekti.

Sivas'ta Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayan mermer yüklü tır sürücüsü aracı devirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün üzüntüsü görenleri de üzdü.

Sivas'ta Şarkışla istikametinden Sivas istikametine gelen Ramazan Könez idaresindeki 55 UG 195 plakalı Scania marka mermer yüklü tır, Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri temizleme çalışmaları yapılırken sürücü Könez'in üzgün hali kameralara yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam sivas Kaza

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.