Sivas'ta Keskin Virajda Devrilen Tırın Sürücüsü Üzgün
Sivas'ta Kovalı kavşağındaki 380 derecelik keskin virajı alamayan mermer yüklü tır devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, üzgün haliyle dikkat çekti.
Sivas'ta Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayan mermer yüklü tır sürücüsü aracı devirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün üzüntüsü görenleri de üzdü.
Sivas'ta Şarkışla istikametinden Sivas istikametine gelen Ramazan Könez idaresindeki 55 UG 195 plakalı Scania marka mermer yüklü tır, Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri temizleme çalışmaları yapılırken sürücü Könez'in üzgün hali kameralara yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS