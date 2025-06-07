Sivas'ta Keneden Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

Sivas'ta Keneden Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
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Sivas'ta Keneden Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
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Sivas'ta vücuduna yapışan keneleri yanlış yöntemlerle çıkaran Yavuz Vural, 10 gün sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl KKKA'dan ölenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sivas'ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti, bu yıl Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

SİVAS - Sivas'ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti, bu yıl Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural'a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Sivas'ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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