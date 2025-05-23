Sivas'ta Kene Vakası: 28 Yaşındaki Oğuzhan Aydemir Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kene Vakası: 28 Yaşındaki Oğuzhan Aydemir Hayatını Kaybetti
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, kene yüzünden hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre vaka, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir, karın bölgesine yapışan keneyi 9 gün önce kendi imkanlarıyla çıkardı. Aydemir'in rahatsızlandığını gören yakınları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü. Sivas'ta kene yapışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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