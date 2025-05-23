Sivas'ta Kene Nedeniyle Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Sivas'ta Kene Nedeniyle Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4'e çıktı.

Kene yapışan kişi öldü, Sivas'ta ölü sayısı 4'e yükseldi

SİVAS - Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre vaka, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir, karın bölgesine yapışan keneyi 9 gün önce kendi imkanlarıyla çıkardı. Aydemir'in rahatsızlandığını gören yakınları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü. Sivas'ta kene yapışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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