Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Kedi Yüzünden Silahlı Saldırı: 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Baba ve Oğulu Yaraladı

Sivas'ta Kedi Yüzünden Silahlı Saldırı: 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Baba ve Oğulu Yaraladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kedi besleyen komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi silahla yaraladı. Y.Y. ağır yaralanırken, N.Y. ayağından zarar gördü. Olayın kedi kaynaklı bir tartışmadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Sivas'ta psikolojik problemi bulunduğu ileri sürülen 80 yaşındaki kişi kedi yüzünden silahla baba ve oğlu yaraladı.

Sivas'ta meydan gelen ilginç silahla yaralama olayı Ece Mahallesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen ve yaklaşık 80 yaşında olan emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Y.Y. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y'nin ise ayağına kurşun isabet etti. Yaralı baba oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. V.O. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Çevredekiler V.O.'nun psikolojik problemleri bulunduğu ifade edildi. Y.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları 3-sayfa Hukuk sivas Yaşam Baba kedi Suç

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike

Sedat Peker "Bu çok büyük bir tehlike" sözleriyle uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.