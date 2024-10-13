Sivas'ta Kedi Yüzünden Silahlı Saldırı: 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Baba ve Oğulu Yaraladı

Sivas'ta psikolojik problemi bulunduğu ileri sürülen 80 yaşındaki kişi kedi yüzünden silahla baba ve oğlu yaraladı.

Sivas'ta meydan gelen ilginç silahla yaralama olayı Ece Mahallesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen ve yaklaşık 80 yaşında olan emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Y.Y. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y'nin ise ayağına kurşun isabet etti. Yaralı baba oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. V.O. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Çevredekiler V.O.'nun psikolojik problemleri bulunduğu ifade edildi. Y.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. - SİVAS