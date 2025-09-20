Sivas'ta Kaza: İki Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoldan çıkan araç kaza yaptı, iki kişi yaralandı.

Olay, Koyulhisar ilçesi Yukarı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Erzincan'dan Çorum'a seyir halinde olan R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı araç yoldan çıkarak toprak zemine çakıldı. Kazada R.T. ve P.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS