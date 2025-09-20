Haberler

Sivas'ta Kaza: İki Yaralı

Sivas'ta Kaza: İki Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoldan çıkan araç kaza yaptı, iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoldan çıkan araç kaza yaptı, iki kişi yaralandı.

Olay, Koyulhisar ilçesi Yukarı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Erzincan'dan Çorum'a seyir halinde olan R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı araç yoldan çıkarak toprak zemine çakıldı. Kazada R.T. ve P.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
