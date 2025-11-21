Haberler

Sivas'ta Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ta 72 yaşındaki Musa Uygun, köyüne dönerken yoğun kar nedeniyle kayboldu. Arama çalışmaları 8 gündür sürüyor.

Sivas'ta 8 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybettiği düşünülen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki Musa Uygun, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun'un bulunabilmesi için muhtemel güzergahlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları 8'inci gününde devam ederken, Uygun'un yoğun karda yolunu kaybettiği tahmin ediliyor. - SİVAS

