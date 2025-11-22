Sivas'ta Kayıp Yaşlı Adam 9 Gün Sonra Bulundu

Sivas'ta 9 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybettiği düşünülen Musa Uygun köye yakın bir noktada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun'un bulunabilmesi için muhtemel güzergahlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Tam 9 gün sonra bugün, köye yakın bir noktada Uygun'un cansız bedenine ulaşıldı. Oturur vaziyette ölü olarak bulunan Uygun'un hipodermi veya geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS