Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Sivas'ta kaybolan 80 yaşındaki Medet Uzun, demir yolu yakınında hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Medet Uzun'u arama çalışmaları sürerken, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Uzun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
