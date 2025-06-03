Sivas'ta Kaybolan Yaşlı Çift, Ölü Bulundu

Sivas'ta Kaybolan Yaşlı Çift, Ölü Bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaybolan yaşlı çift, odun toplamak için evlerinden ayrıldıktan sonra devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu. Çiftin cenazeleri, köylerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir süredir haber alınamayan ve köy kırsalında ölü bulunan yaşlı çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz'dan (79) bir daha haber alınamamıştı. Çocuklarının ihbarı üzerine arama çalışmaları sonrası devrilen traktörün altında kaldıkları belirlenen evli çift ölü bulundu. Yaşlı çiftin cenazeleri, Erence köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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