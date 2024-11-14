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Sivas'ta Kaybolan Otizmli Kız Çocuğu 3 Saat Sonra Bulundu

Sivas'ta Kaybolan Otizmli Kız Çocuğu 3 Saat Sonra Bulundu
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Sivas'ta evinden kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Duman, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3 saat süren arama sonunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

Sivas'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'a bağlı Mescitli köyünde yaşandı. Ailesi 5 yaşındaki otizmli çocukları Nisanur Duman'ın evde olmadığı fark etti. Aile tüm arama çabalarına rağmen kız çocuğuna ulaşamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Ekipler tarafından yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında, küçük kız çocuğu köy sınırları içerisindeki bir çeşmenin başında sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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