Sivas'ta kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i telef halde bulundu

Sivas'ta arazide kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Akdeğirmen köyü Tavra Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürü sahibinin, 31 koyununun kaybolduğunu bildirmesi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Kaybolan koyunları bulmak için karadan ve havadan başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda koyunların 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde bulundu. 11 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS