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Sivas'ta kayak yaparken ayağını kıran şahıs ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

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Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen bir kişi ayağını kırdı. Olay yerine gelen UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kıran şahıs ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, dün merkeze uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde meydana geldi. T.Ö. isimli kayaksever, kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kırdı. Ayağı kırılan şahsa ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan UMKE ekipleri yaptı. Ardından durum 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ambulans helikopter gönderildi. Hızla olay yerine giden sağlık ekipleri şahsı ambulans helikoptere alarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürdü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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