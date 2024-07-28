Sivas'ta Kavşakta Drift Yapan Araç Yakalandı

Sivas'ta bir kavşakta drift atan araç polis ekiplerince yakalandı. Drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Eğriköprü Mahallesi Bağdat caddesinde meydana geldi. Otomobiliyle kavşakta drift atan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Kısa süre sonra yakalanan araç, işlemlerin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 67/1-d maddesince 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - SİVAS