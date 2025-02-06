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Sivas'ta Karla Mücadele Kamyonu Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ta Karla Mücadele Kamyonu Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi
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Sivas'ta seyir halindeki Karayolları'na ait BMC marka karla mücadele kamyonu motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sivas'ta seyir halindeki BMC marka karla mücadele kamyonu, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde bulunan Çelebiler köyü yakınlarında meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle bölgede tuzlama çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 58 DP 280 plakalı BMC marka kamyon, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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