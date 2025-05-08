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Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cinayet zanlısı emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, suçlamaları kabul etmedi ve susma hakkını kullandı.

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cinayet zanlısı emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda 6 Mayıs'ta yaşanan olayda, Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler anneleri tarafından, evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalandı. Sivas'a getirilen zanlı, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı, işlenen cinayetle ilgili bilgi vermediği öğrenildi. Zanlı adliye girişince güvenlik gerekçesiyle binanın otopark kısmından alındı.

Sönmez'in döner ustası olduğu, öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edildi. Umut Şimşek'in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve arandığı biliniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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