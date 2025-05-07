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Sivas'ta Kardeşler Boğazları Kesilerek Öldürüldü

Sivas'ta Kardeşler Boğazları Kesilerek Öldürüldü
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki kardeşlerin amcası, babalarının 4 yıldır kayıp olduğunu açıkladı. Olay, gece yarısı bir apartmanda gerçekleşti. Polis, şüpheli olarak kaydedilen kar maskeli bir kişinin peşinde.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin amcası: "Babaları 4 yıldır kayıptı"

SİVAS - Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin amcası Fevzi Şimşek, ölen kardeşlerin babasının 4 yıldır kayıp olduğunu ve tüm çabalara rağmen bulamadıklarını söyledi.

Olay, gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcanve Melisa Şimşekadlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Şüpheli olarak çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duran polis ekipleri, bu kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Katledilen kardeşlerin amcası Fevzi Şimşek, yaptığı açıklamada çocukların babası olan kardeşi Uğur Şimşek'in 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulabilmek için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar babalarını. Anneleri büyüttü bunları. Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın. Olay sırasında anneleri babasının köyündeydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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