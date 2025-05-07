Sivas'ta Kardeş Cinayeti: Polis Maskeli Şüpheliyi Arıyor

Polis, Sivas'ta biri 22 diğeri 16 yaşındaki iki kardeşin boğazlarını keserek öldürdüğü düşünülen maskeli şüphelinin izini sürüyor.

Olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda yaşandı. Umutcan Şimşek (22) Melisa Şimşek (16) anneleri tarafından ikametlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce elleri bağlanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, katil yada katillerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli olarak, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duruluyor. Polis ekipleri bu kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ölen kardeşlerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. - SİVAS