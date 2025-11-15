Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Çadır Çöktü, 8 Koyun Telef Oldu

Sivas'ta 1 gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı sonrası koyun sürüsünün bulunduğu çadır çöktü. 8 koyun telef olurken sürünün geri kalanı iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ta önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız olarak devam etti. Ulaşımda aksamalara neden olay yağış, yüksek kesimlerde şiddetini artırdı. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyü Karaseki yaylasında yaklaşık 40 santimetre kar yağdı. Yaylada yaşayan Mehmet Karadağ, koyun sürüsünü çadır içerisine aldı. Sürüyü içerisinde barındıran çadır, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Durumu gören sürü sahibi, köylülerden yardım istedi. Köylüler sürüyü iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çıkarırken 8 koyunun telef olduğu öğrenildi. - SİVAS