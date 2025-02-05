Sivas'ta Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

Sivas'ta etkili olan kar yağışı beraberinde kazayı getirdi. Şarampole düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan şarampole düşen otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS