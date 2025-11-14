Haberler

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncelleme:
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar'da sabah saatlerinde kar manzarası ile uyanan vatandaşlar, Geminbeli Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Soğuk hava etkisini artırırken, bölgedeki yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle kış yüzünü gösterdi.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koyulhisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar güne kar manzarasıyla başladı. Geminbeli Geçidi'nde gece boyunca devam eden kar yağışı ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Vatandaşlar ilçede sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı. Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor" dedi. - SİVAS

