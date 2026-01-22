Hasta kadın köyde mahsur kaldı: 5 saatlik çalışmayla kapalı yol açıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde, rahatsızlanan bir kadın hasta için karla kaplı köy yolunun açılmasıyla ambulansın ulaşımı sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri 5 saat süren çalışma sonunda yolu açarak sağlık ekiplerine yardım etti.
Sivas'ta yaşadığı köyde rahatsızlanan hasta kadın için ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kapalı köy yolu açılarak ambulans ulaştırıldı.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Alıçlıseki köyünde yaşayan Gülüzar Karaman aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplı yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. İş makinelerinin 5 saatlik çalışmalarının ardından kapalı yol açılarak ambulansın ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Karaman, daha sonra Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS