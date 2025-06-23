Sivas'ta Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, bir nakliye kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 74 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir nakliye kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde meydana gelmişti. O.A. idaresindeki 58 AAG 867 plakalı Volvo marka kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Ali Aslan'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Ali Aslan ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Aslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.