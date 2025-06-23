Sivas'ta Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ta bir nakliye kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde meydana gelmişti. O.A. idaresindeki 58 AAG 867 plakalı Volvo marka kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Ali Aslan'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Ali Aslan ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Aslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS