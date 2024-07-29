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Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü, araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas-Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Sivas'tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki 26 E 1421 plakalı Ford marka kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki 34 PB 8324 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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