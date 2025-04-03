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Sivas'ta Kamyonet Yayaya Çarptı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kamyonetin yaya olarak karşıya geçen bir kadına çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir kamyonet yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.A. idaresindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, iddiaya göre aniden yolan atlayan yayaya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Sivas'ta Kamyonet Yayaya Çarptı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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