Sivas'ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Sivas'ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
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Sivas'ın Bademkaya köyünde kontrolden çıkan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Y.A. ağır yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bademkaya köyünde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 58 AFK 918 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki şarampole devrilen kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Y.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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