Sivas'ta Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık İçin Broşür Dağıtımı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak adına broşür dağıttı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı. Ekiplerce; Tarihi Kent Meydanı, Tren Garı ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme stantları kuruldu. Toplamda 274 erkek vatandaşa 'Kadına El Kalkamaz' broşürü, 326 kadın vatandaşa ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürü dağıtıldı. Ekipler, vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturdu. - SİVAS