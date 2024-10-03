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Sivas'ta Kadın Acil Destek Uygulaması ve Farkındalık Etkinliği

Sivas'ta Kadın Acil Destek Uygulaması ve Farkındalık Etkinliği
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek'te gerçekleştirilen etkinlikte Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' temalı bilgilendirme faaliyetleri ile kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturdu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" konulu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Gemerek İlçesi Sızır Beldesi'nde vatandaşlara yönelik "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" konulu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. KADES uygulaması hakkında detaylı bilgi veren jandarma ekipleri, kadınların şiddet mağduru olmamaları için bu uygulamayı nasıl kullanabileceklerini anlattı. Ayrıca, "Kadına El Kal-Ka-Maz" temalı farkındalık çalışmaları ile kadınların hakları ve güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Jandarma Güvenlik 3-sayfa Gemerek sivas Kadın Yaşam KADES

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