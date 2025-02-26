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Sivas'ta Kaçakçılık ve Ateşli Silah Operasyonu

Sivas'ta Kaçakçılık ve Ateşli Silah Operasyonu
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve ateşli silah ele geçirirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta jandarma ekipleri, kaçakçılık ve ateşli silah kanununa muhalefet suçlarına göz açtırmıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçuna yönelik çalışmalar yürüttü. Alınan arama kararına istinaden 1 şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 24 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 107 bin adet boş makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2.4 kg nargile tütünü, 8 bin 960 paketleme poşeti, bin 700 adet boş sigara paketi, 160 paket sigara filtresi, 3 bin 960 paket sigara sarım kağıdı ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. 7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca şarjörü, 350 adet 9 mm çapında fişek, 304 adet 7,65 mm çapında fişek 100 adet 6,35 mm çapında fişek, 25 adet 12 kalibre ve 14 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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