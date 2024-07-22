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Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirildi

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Sivas'ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda iki şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların ilkinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontroller sonucunda 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Diğer bir operasyonda ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler satıldığı bilgisi üzerine bir aktara operasyon düzenlendi. Aktarda yapılan aramada toplam 980 adet cinsel içerikli; macun, sprey, hap, krem, jel ve damla ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan iki şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Sivas Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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