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Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 7 Bin 700 Kutu Boş Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 7 Bin 700 Kutu Boş Makaron Ele Geçirildi
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Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 bin 700 kutu boş makaron ve bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Bir şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir araca operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu (1.540.000 Dal) Boş Makaron, 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli işlemler yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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