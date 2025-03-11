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Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 53 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 53 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
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Sivas'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, yapılan aramalarda binlerce kaçak sigara ve kilolarca tütün ele geçirdi.

Sivas'ta kaçakçılık kanununa muhalefet eden 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda binlerce kaçak sigara, makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine göz açtırmıyor. 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; 3 bin paket badrolsüz kaçak sigara, 29 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 132 bin adet içi boş makaron, 279 kg kıyılmış tütün, 2 kg nargile tütünü, 15 bin paket sigara filtresi, 57 adet tütün sarma makinesi ve 3 bin 960 paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi. Olaya karışan 53 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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