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Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL'lik Boş Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL'lik Boş Makaron Ele Geçirildi
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Sivas'ta polis, durdurduğu bir kamyonette piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 milyon 940 bin adet boş makaron ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta polis tarafından durdurulup aranan bir kamyonetin kasasında piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 milyon 940 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, adli makamlardan aldıkları talimat doğrultusunda il merkezinde bir kamyonu durdurarak kasasında arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 milyon 940 bin adet boş makaron ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlaması ile adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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