Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları: 117 Olayda 124 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Mart ayı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 117 kaçakçılık olayıyla ilgili 124 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde İl Merkez ve ilçelerde yapılan faaliyetlerde; 108 kaçakçılık ve 9 narkotik olayı olmak üzere toplam 117 olay meydana geldi. Uygulama ve operasyonlarda; 6 bin 840 paket bandrolsüz kaçak sigara, 150 kg kıyılmış tütün, 20 litre kaçak/sahte alkol, 22 gümrük kaçağı elektronik sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca fişeği, 95 muhtelif tarihi eser, 14 ziynet eşyası yüzük, 114 gr. kubar esrar, 11 gr. metamfetamin, 25 gr. bonzai, 11 uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 124 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS