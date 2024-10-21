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Sivas'ta Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 67 adet elektronik sigara, 16 adet likit ve 600 adet tütün ele geçirildi. İki şahsa yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince iki farklı iş yerine yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki farklı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda; 67 adet elektronik sigara, 16 adet elektronik sigara likiti, 80 adet elektronik sigara coili, 600 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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