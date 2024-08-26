Sivas'ta Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kaçak tütün mamülü, elektronik sigara, bir adet kurusıkı tabanca ve birçok sikke ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla kent merkezinde iki farklı iş yerine operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 adet sikke, 6 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz paket tütün, 174 kutu 34 bin 800 dal bandrolü sökülmüş boş makaron, 50 adet elektronik sigara likiti, 230 adet elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 1 adet 10 santimetre uzunluğunda kama ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS