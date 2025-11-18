Sivas'ta Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ile cep telefonları ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir merkezinde tütün ve tütün mamulleri ile cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 30 bin doldurulmuş makaron, 15 kilogram açık kıyılmış tütün, 97 paket tütün, 60 bin 200 boş makaron ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİVAS