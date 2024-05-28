Sivas'ta Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Sivas'ta polis tarafından 2 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda bol miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı adrese operasyonlar düzenlerdi. Düzenlenen operasyonlar ve aramalarda; 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 365 paket nargile tütünü, 157 bin 400 dal mükerrer bandrollü boş makaron,65 t elektronik sigara,17 elektronik sigara likiti. 167 kg açık kıyılmış tütün, 199 kg paket tütün, 6 bin 600 dal İçi tütünle doldurulmuş makaron, bin 250 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin, iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS