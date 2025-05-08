Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin Paket Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 4 bin 90 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde nisan ayında il merkezi ve ilçelerde düzenlediği operasyonlarda 4 bin 90 paket bandrolsüz sigara ile 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 67 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ve suçluların cezalandırılması için her türlü tedbirin ve çalışmanın artırılarak devam edeceği ifade edildi. - SİVAS