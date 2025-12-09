Haberler

Sivas'ta tütün ve tütün mamulleri operasyonu: 1 tondan fazla malzeme ele geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda, kaçak elektronik sigara likiti üretimi yapılan imalathaneye baskın yapıldı. 1 tonun üzerinde hammadde ve birçok dolum ekipmanı ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta kaçak elektronik sigara likiti üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde hammadde ile binlerce dolum ekipmanı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde kent merkezinde kaçak elektronik sigara likiti üretilen bir imalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda; 1 ton 158 kg elektronik sigara likiti yapımında kullanılan inceltici seyreltici sıvı madde, 843 şişe elektronik sigara likiti, 67 bin 500 adet muhtelif markada elektronik sigara likiti imalatında kullanılan etiket, 8 bin 100 adet elektronik sigara likiti doldurmada kullanılan boş cam şişesi ve kapağı, 290 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan enjektör, 8 kg elektronik sigara likiti muhafazasında kullanılan naylon ambalaj, 10 adet toz şeklinde elektronik sigara likiti tatlandırıcısı, 15 paket bandrolsüz sigara, 3 adet elektronik sigara, 38 adet elektronik sigara likiti cam ölçüm kabı, 450 gram ağırlığında elektronik sigara likiti imalatında kullanılan şişe ağız tapası, 2 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan pres makinesi, 1 adet elektronik sigara likiti yapımında kullanılan sıvı madde karıştırıcı cihaz, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin korunması ve vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



