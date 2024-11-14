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Sivas'ta Kaçak Alkol ve Cinsel Ürün Operasyonu: 600 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Alkol ve Cinsel Ürün Operasyonu: 600 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Sivas'ta yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan kaçak alkol ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan kaçak ve sahte alkol malzemelerinin yanı sıra cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda iş yeriyle birlikte, depo ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 302 litre sahte-kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 360 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol aroması kiti, 23 adet cinsel içerikli gıda-çikolata, 65 adet cinsel içerikli sıvı içecek, 3 litre ev yapımı sahte-kaçak alkol ve 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirlenirken, 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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