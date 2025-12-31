Haberler

Sivas'ta kaçak alkol operasyonu

Sivas'ta kaçak alkol operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yapılan operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan bir iş yerinde 85 litre etil alkol, el yapımı kaçak alkol ve alkol yapım kitleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde çok miktarda kaçak ve sahte alkol ile materyal ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi, kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, iş yerine baskın gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan adli aramada; 85 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 3.5 litre el yapımı kaçak alkol, 114 adet alkol yapım kiti, 43 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin, piyasaya sürülmek üzere kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası