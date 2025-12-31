Sivas'ta kaçak alkol operasyonu

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde çok miktarda kaçak ve sahte alkol ile materyal ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi, kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, iş yerine baskın gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan adli aramada; 85 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 3.5 litre el yapımı kaçak alkol, 114 adet alkol yapım kiti, 43 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin, piyasaya sürülmek üzere kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİVAS