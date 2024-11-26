Sivas'ta Jandarma, Olumsuz Hava Şartlarında Mahsur Kalan Vatandaşların Yardımına Koştu

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Jandarma ekipleri yetişti.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde yaşanan fırtına ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları sebebiyle yolda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma ekipleri yardım ederek ikramlarda bulundu. - SİVAS