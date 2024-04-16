Sivas'ta Jandarma Ekipleri 157 Şüpheli Yakaladı

Sivas'ta jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 157 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur operasyonları gerçekleştirildi. 01-15 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 174 olaydın 157 şüphelisi şahıs yakalandı. Devriye faaliyetlerinde 180 bin 158 şahıs ve 41 bin 064 araç sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 5 gram kubar esrar, 31 bin 000 adet makaron ele geçirilirken alkol etkisi altında araç kullanmak ile sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan toplam 21 şahsa idari para cezası uygulandı. - SİVAS