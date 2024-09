Sivas'ta İtfaiye Haftası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ta İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği pencereden atlama yatağına atlayacak olan görevliye öğrencilerin 'atla atla' diye seslenmesi dikkat çekti.

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, kent merkezindeki Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta dikkat çekici anlar yaşandı. Tatbikat senaryosu gereği, trafik kazasında araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okul binasında mahsur kalanlar ise açılan hava yastığına atlayarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye esnasında öğrencilerin görevliye 'atla atla' diyerek seslenmesi dikkat çekti. Ayrıca LPG yangınlarına ve yağ yangınlarına nasıl müdahale edileceği konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Sivas İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, tatbikatın amacının çocukları itfaiye çalışmaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310. yıl dönümü. Sivas itfaiyesinin ise 220. yıl dönümü. Tehlikeye her an her dakika hazır bir itfaiye olarak bu okulda tatbikat yaptık. Çocuklarımıza itfaiyenin neler yaptığını, güvenlik önlemlerinin nasıl alınması gerektiğini çocuklarımıza göstermek için buradayız. Trafik kazalarına müdahale, yağ ve LPG yangınlarına müdahale ve kurtarma faaliyetlerini icra edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Amacımız çocuklarımızı itfaiye konusunda bilinçlendirmek, itfaiyenin neler yaptığını göstermek ve bu tip tehlikelere hazır hale getirmek" dedi. - SİVAS