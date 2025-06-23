Sivas'ta İş Makinesi Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti

Sivas'ta İş Makinesi Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Başıbüyük köyü Soğuk Çermik mevkiinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Erol Demirkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta arazide çalışan operatör, devrilen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 10.30 sıralarında Başıbüyük köyü Soğuk Çermik mevkiinde meydana geldi. Erol Demirkan isimli operatör, çalışma sırasında iş makinesinin devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu iş makinesinin altından çıkarılan Erol Demirkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis

Son şampiyon kesenin ağzını açtı: 3 transfere tam 237 milyon euro
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.