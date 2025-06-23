Sivas'ta İş Makinesi Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
Sivas'ta Başıbüyük köyü Soğuk Çermik mevkiinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Erol Demirkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta arazide çalışan operatör, devrilen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, saat 10.30 sıralarında Başıbüyük köyü Soğuk Çermik mevkiinde meydana geldi. Erol Demirkan isimli operatör, çalışma sırasında iş makinesinin devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu iş makinesinin altından çıkarılan Erol Demirkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa