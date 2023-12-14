Sivas'ta İnşaattan Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde bir inşaatın 9. katından düşen Kürşat Mermer hayatını kaybetti. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Sivas'ta bir vatandaş inşatı devam eden bir binanın 9'uncu katından yere düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta meydana geldi. Kürşat Mermer (26) inşaatın 9. katından yere düştü. Genci yerde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. - SİVAS